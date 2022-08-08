Генпрокурор РФ Краснов обвинил «Азов»* в убийствах мирных жителей и детей

Боевики группировки «Азов»* используют запрещенные методы при ведении боевых действий. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Установлены факты применения членами „Азова“ запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности „Азова“ как националистического формирования», — приводит слова генпрокурора газета «Коммерсантъ».

Игорь Краснов добавил, что в суде согласились признать бандформирование террористическим на основании представленных видео и аудиоматериалов, а также показаний очевидцев. По их словам, националисты убивали мирных граждан, включая детей. Кроме того, их подвергали пыткам.

Генпрокурор РФ также отметил, что идеология бандформирования основана на трудах идеологов фашизма. Она включает в себя нацистские лозунги и символику.

Ранее 5-tv.ru писал о преступлениях запрещенного «Азова».

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.