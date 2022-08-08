Ночное небо Петербурга озарило первое в сезоне северное сияние

Свечение наблюдали на Ладоге и в Финском заливе. Оно появилось раньше обычного.

Фото, видео: www.globallookpress.com / George Zakharchuk; 5-tv.ru

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Первое в этом сезоне северное сияние появилось в небе под Петербургом! Свечение наблюдали на Ладоге и в Финском заливе.

В этот раз северное сияние появилось раньше обычного. Как правило, его фиксируют в период между осенним и весенним равноденствием.

Северное сияние возникает из-за выброса частиц на Солнце.

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