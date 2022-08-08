Эмин нежно поздравил бывшую жену с днем рождения: «Моя любовь»
Эмин Агаларов трогательно поздравил бывшую жену с днем рождения и назвал своей любовью
Фото: Instagram* / agavrilova777
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После воссоединения звездная пара буквально светится от счастья и трогательных чувств.
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов трогательно поздравил бывшую жену Алену Гаврилову с днем рождения в соцсетях. Пара недавно объявила о воссоединении.
Алене Гавриловой 7 августа исполнилось 35 лет. Эмин не прошел это событие стороной в своем личном блоге. Он выложил совместную фотографию с именинницей и малышкой-дочерью.
«С днем рождения, моя любовь», — подписал фотографию Агаларов.
Праздник звездная пара решила провести в уютном ресторане на берегу моря. Подписчики Эмина под фотографией написали множество теплых слов и поздравили пару с воссоединением, а Гаврилову — с круглой датой.
После воссоединения пара отправилась в романтическое путешествие.
Судя по всему, чувства у Агаларова и Гавриловой вспыхнули с новой силой не хуже, чем у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Несколько дней назад пара отправилась на отдых вместе с общей дочерью Афиной.
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