Эмин Агаларов трогательно поздравил бывшую жену с днем рождения и назвал своей любовью

Эмин нежно поздравил бывшую жену с днем рождения: «Моя любовь»

Фото: Instagram* / agavrilova777

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После воссоединения звездная пара буквально светится от счастья и трогательных чувств.

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов трогательно поздравил бывшую жену Алену Гаврилову с днем рождения в соцсетях. Пара недавно объявила о воссоединении.

Алене Гавриловой 7 августа исполнилось 35 лет. Эмин не прошел это событие стороной в своем личном блоге. Он выложил совместную фотографию с именинницей и малышкой-дочерью.

«С днем рождения, моя любовь», — подписал фотографию Агаларов.

Праздник звездная пара решила провести в уютном ресторане на берегу моря. Подписчики Эмина под фотографией написали множество теплых слов и поздравили пару с воссоединением, а Гаврилову — с круглой датой.

После воссоединения пара отправилась в романтическое путешествиеПосле воссоединения пара отправилась в романтическое путешествие. Фото: Instagram* / eminofficial

Судя по всему, чувства у Агаларова и Гавриловой вспыхнули с новой силой не хуже, чем у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Несколько дней назад пара отправилась на отдых вместе с общей дочерью Афиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вера Брежнева намекнула на расставание с Константином Меладзе.

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Эмин нежно поздравил бывшую жену с днем рождения: «Моя любовь»

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