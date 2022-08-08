Федункив рассказала, как муж-итальянец избавляет ее от комплексов

Звезда Comedy Woman откровенно рассказала о своем браке, который длится ровно год.

Звезда Comedy Woman Марина Федункив призналась, что молодой супруг помогает ей справляться с комплексами и считает ее абсолютным идеалом. Знаменитость находится в браке с итальянцем Стефано Маджи ровно год, и, по ее словам, с каждым днем их союз все счастливее.

«Он считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать», — рассказала артистка.

Звезда Comedy Woman не перестает восхищаться молодым супругом. Фото: Instagram* / marina_phe

Однако юмористка все же столкнулась с одной проблемой. В прошлых браках она привыкла «стоять у руля» и принимать совместные решения самостоятельно. Поначалу ей было трудно доверить мужу ответственность, но постепенно она расслабилась. Теперь, по словам Федункив, во всех вопросах она слушается своего мужчину.

«Сначала было сложно мне, не ему. Ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни и потому совершенно не против, чтобы мужчина принимал ключевые решения», — поделилась звезда в интервью журналу Hello! Russia.

Марина Федункив и Стефано Маджи поженились в августе 2021-го. Многие раскритиковали такой союз, так как итальянец младше артистки на 12 лет. Однако брак оказался счастливым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маргарита Симоньян раскрыла подробности своей мартовской свадьбы.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.