Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Федункив рассказала, как муж-итальянец избавляет ее от комплексов

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 321

Муж-итальянец запретил Марине Федункив себя ругать

Федункив рассказала, как муж-итальянец избавляет ее от комплексов

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Звезда Comedy Woman откровенно рассказала о своем браке, который длится ровно год.

Звезда Comedy Woman Марина Федункив призналась, что молодой супруг помогает ей справляться с комплексами и считает ее абсолютным идеалом. Знаменитость находится в браке с итальянцем Стефано Маджи ровно год, и, по ее словам, с каждым днем их союз все счастливее.

«Он считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать», — рассказала артистка.

Звезда Comedy Woman не перестает восхищаться молодым супругомЗвезда Comedy Woman не перестает восхищаться молодым супругом. Фото: Instagram* / marina_phe

Однако юмористка все же столкнулась с одной проблемой. В прошлых браках она привыкла «стоять у руля» и принимать совместные решения самостоятельно. Поначалу ей было трудно доверить мужу ответственность, но постепенно она расслабилась. Теперь, по словам Федункив, во всех вопросах она слушается своего мужчину.

«Сначала было сложно мне, не ему. Ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни и потому совершенно не против, чтобы мужчина принимал ключевые решения», — поделилась звезда в интервью журналу Hello! Russia.

Марина Федункив и Стефано Маджи поженились в августе 2021-го. Многие раскритиковали такой союз, так как итальянец младше артистки на 12 лет. Однако брак оказался счастливым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маргарита Симоньян раскрыла подробности своей мартовской свадьбы.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

10:55
Кушанашвили о состоянии Лободы: «Денег хватит на восемь поколений»
10:41
Удар ВСУ по Антоновскому мосту повредил технику строителей
10:27
Нашествие тысяч медуз засняли на побережье Азовского моря
10:15
Никита Михалков раскритиковал эмиграцию Анатолия Белого: «Вы вообще серьезно?»
10:03
Коммунальщики эвакуировали автомобиль в Петербурге с помощью трактора
9:46
Посольство РФ призвало США прекратить русофобские измышления об ударах по ЗАЭС

Сейчас читают

София Ротару была в плохом настроении во время празднования 75-летнего юбилея
Мужчины тоже хотят быть красивыми: какие операции делает сильный пол и для чего?
Самый верный путь: как подсознание может помочь в выборе профессии
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год