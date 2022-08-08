При ударе ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне пострадала строительная техника

Удар ВСУ по Антоновскому мосту повредил технику строителей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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По словам властей региона, урон невелик, однако он задержит открытие переправы через Днепр.

Украинские националисты снова совершили обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсонской области. Удар повредил строительную технику, которую работники использовали для восстановления сооружения. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что в связи с разрушениями возобновление движения переносится на некоторое время.

«Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие», — прокомментировал ситуацию Кирилл Стремоусов.

Изначально Антоновский мост планировали открыть до 10 августа. Сейчас движение через Днепр осуществляется при помощи парома.

Несколькими днями ранее украинские националисты переключились с моста на мирное население и обстреляли автобус под Херсоном.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление властей Херсонской области о том, что нахождение региона в составе Украины — историческая ошибка.

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