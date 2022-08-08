Власти Запорожья планируют ввести онлайн-голосование на референдуме

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 55

Член администрации региона призвал офис Зеленского навсегда забыть о Запорожье, как о территории Украины.

Власти Запорожья планируют ввести онлайн-голосование на референдуме

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Власти Запорожской области рассматривают возможность организации онлайн-голосования на референдуме о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас офлайн мы готовим 100%, все получается, у нас будет достаточно понятный людям формат голосования, то есть никаких экспериментов проводить не будем. Касаемо электронного голосования, об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

Однако он добавил, что на данный момент заявлять об этом слишком рано, приоритетной является подготовка к реальному, офлайн голосованию.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Запорожская область войдет в состав России и попросил офис Зеленского «привыкать».

«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — сказал РИА Новости Рогов.

Несколькими часами ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» подписал распоряжение о проведении референдума.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении любых переговоров из-за референдумов в Херсонской и Запорожской областях. Песков дал Зеленскому дельный совет о том, как нужно заботиться о своих гражданах.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

17:02
Поклонники Валерии считают, что певицу сглазили
16:58
Какие долги оставил Юра Шатунов своей семье
16:55
Группа «Би-2» объяснилась перед публикой после слухов о тайном бегстве из РФ
16:47
МИД рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде
16:39
И не стыдно: Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами
16:30
Власти Запорожья планируют ввести онлайн-голосование на референдуме

Сейчас читают

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Надежды все меньше: Борис Корчевников практически лишился слуха
«Они стране не нужны»: Никита Михалков об уехавших из России знаменитостях
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год