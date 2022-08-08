Власти Запорожья планируют ввести онлайн-голосование на референдуме

Власти Запорожской области рассматривают возможность организации онлайн-голосования на референдуме о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас офлайн мы готовим 100%, все получается, у нас будет достаточно понятный людям формат голосования, то есть никаких экспериментов проводить не будем. Касаемо электронного голосования, об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

Однако он добавил, что на данный момент заявлять об этом слишком рано, приоритетной является подготовка к реальному, офлайн голосованию.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Запорожская область войдет в состав России и попросил офис Зеленского «привыкать».

«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — сказал РИА Новости Рогов.

Несколькими часами ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» подписал распоряжение о проведении референдума.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении любых переговоров из-за референдумов в Херсонской и Запорожской областях. Песков дал Зеленскому дельный совет о том, как нужно заботиться о своих гражданах.