Песков: Зеленскому стоит спросить людей, почему те не хотят жить в его стране

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит спросить своих граждан, почему они так стремятся провести референдумами и не хотят жить в такой стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что Киев откажется от любых переговоров с Россией, если жители освобожденных Херсонской и Запорожской областей проведут референдумы.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, референдумы — решение не Москвы и не россиян, а самих граждан регионов, и если Зеленский ищет к кому обратиться с претензиями, то он стучится не в те двери.

«Это же не мы проводим референдумы. Надо понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается? К гражданам Украины, упомянутых районов, или гражданам России? Если к гражданам России, то мы не верный адрес. Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать их, почему те не хотят жить в его стране», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Дмитрия Пескова о возможности переговоров Владимира Путина с Зеленским. Пресс-секретарь президента отметил, что для встречи украинской стороне необходимо провести необходимую «домашнюю работу».