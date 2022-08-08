Песков: Зеленскому стоит спросить людей, почему те не хотят жить в его стране

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 50

Ранее украинский лидер угрожал ультиматумами, если граждане Херсонской и Запорожской областей проведут референдумы о переходе в состав России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит спросить своих граждан, почему они так стремятся провести референдумами и не хотят жить в такой стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что Киев откажется от любых переговоров с Россией, если жители освобожденных Херсонской и Запорожской областей проведут референдумы.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, референдумы — решение не Москвы и не россиян, а самих граждан регионов, и если Зеленский ищет к кому обратиться с претензиями, то он стучится не в те двери.

«Это же не мы проводим референдумы. Надо понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается? К гражданам Украины, упомянутых районов, или гражданам России? Если к гражданам России, то мы не верный адрес. Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать их, почему те не хотят жить в его стране», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Дмитрия Пескова о возможности переговоров Владимира Путина с Зеленским. Пресс-секретарь президента отметил, что для встречи украинской стороне необходимо провести необходимую «домашнюю работу».

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