Россияне задолжали за коммуналку более 800 миллиардов рублей

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Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и серьезно сказываются на состоянии отрасли в целом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Василий Джапаридзе; 5-tv.ru

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Больше 800 миллиардов рублей должны россияне за жилищно-коммунальные услуги. Причем рост показателя за год оказался рекордным, об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

Эксперты называют несколько причин такой динамики. Например, тарифы на коммуналку практически всегда повышают без учета индексации зарплат. Также взыскать часть долгов не удается из-за моратория на начисление пени за неуплату, он действовал в первые месяцы ковид-пандемии.

Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и серьезно сказываются на состоянии отрасли в целом и качестве оказываемых услуг. Выход специалисты видят в более адресном предоставлении субсидий, а также списании долгов отдельным категориям граждан — например, тем, кто утратил трудоспособность или потерял кормильца в семье. А вот индексацию тарифов предлагается проводить с учетом роста зарплат в конкретном регионе.

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