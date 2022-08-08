Операция невозможна: могла ли у Корчевникова возникнуть новая опухоль в мозге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15

Онколог Потуданский рассказал, что ранее прооперированная опухоль может вернуться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В 2015 году телеведущему Борису Корчевникову удалили доброкачественную опухоль. Спустя годы появились сообщения, что он стремительно теряет слух.

Ранее прооперированная опухоль в головном мозге может вернуться. Такое заявление в комментарии для 5-tv.ru сделал врач-онколог Николай Потуданский.

Он пояснил, что в некоторых случаях опухоли растут в непосредственной близости от зрительного или слухового нерва и удалить их целиком, не повредив нервные окончания, невозможно.

«В такой ситуации опухоль, будучи доброкачественной, может разрастаться и как бы вовлекать в свою структуру нервные волокна, которые будут влиять на зрение, на слух и на прочие структуры. Такое возможно. Несмотря на то, что опухоль будет доброкачественной, она располагается так, что прооперировать ее невозможно», — отметил онколог.

Он добавил, что опухоль гарантированно не вернется только в случае ее радикального удаления — целиком. Если же в силу расположения удалить ее полностью технически невозможно, то через какой-то промежуток времени опухоль может дать рост.

Также Потуданский отметил, что изначально доброкачественная опухоль может малигнизировать, то есть преобразоваться в злокачественную в процессе перестройки клеток.

Ранее в этот день стало известно, что самочувствие телеведущего Бориса Корчевникова ухудшается. Один из членов съемочной группы программы «Судьба человека» рассказал, что тот практически лишился слуха, поэтому теперь во время записи эфира ему приходится не только пользоваться слуховым аппаратом, но и специальным приложением в телефоне.

Недавно Корчевников и сам признался, что перенес операцию на слуховом нерве. По словам телеведущего, все прошло не очень гладко, и сейчас у него есть определенные проблемы со здоровьем.

Известно, что в 2015 году телеведущему удалили доброкачественную опухоль в головном мозге. Тогда заболевание удалось победить, но Корчевников стал терять слух. В 2019 году он признался, что прошел через трепанацию черепа, после чего не мог ходить несколько недель.

На фоне информации о катастрофическом падении слуха у Бориса Корчевникова почитатели его таланта опасаются, не могла ли она возникнуть снова и стать причиной ухудшения состояния Корчевникова. Директор Бориса Корчевникова в комментарии для 5-tv.ru прокомментировал потерю слуха у телеведущего.

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