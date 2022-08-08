Директор Бориса Корчевникова прокомментировал потерю слуха у телеведущего

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 255

Директор Бориса Корчевникова опроверг слухи о проблемах со здоровьем у телеведущего

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ltd Foma; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Коллеги журналиста признались — ему с каждым днем становится все труднее работать. Руководство «России 1» с пониманием относится к самочувствию Корчевникова.

Директор Бориса Корчевникова прокомментировал появившуюся информацию о том, что якобы телеведущий стал чувствовать себя еще хуже. Он практически перестал слышать. Как отметил 5-tv.ru Табриз Шахиди, с журналистом все в полном порядке, и он продолжает активно работать.

«Борис в полном порядке, работаем над несколькими рекламными контрактами, 2 сентября работаем в Новом Уренгое», — заявил представитель Корчевникова.

А в качестве доказательства показал видео. На нем Корчевников с огромной любовью приглашает всех жителей Нового Уренгоя в начале осени посетить проект «Ямальские встречи». В его рамках ведущие представители культуры и искусства пообщаются с ямальцами на интересующие их темы. Вместе с Корчевниковым на мероприятии выступит и саксофонист Игорь Бутман.

К слову, известно, что здоровье Корчевникова было подорвано онкологией. В 2015 году ему пришлось лечь под нож хирурга, чтобы удалить доброкачественное новообразование. После этого у него начались проблемы со слухом. В 2019 году телеведущий признался, была трепанация черепа. Тогда он восстанавливался тяжело, не мог ходить несколько недель. Но тот период заставил его по-другому посмотреть на жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие неочевидные признаки сигнализируют о раке желудка.

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

18:31
Деньги важнее: Меладзе продал большую часть билетов на концерт в Москве
18:17
«Мы должны убивать русских»: пленный рассказал о пропаганде фашизма в рядах ВСУ
17:45
Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации
17:30
«Запечатлелась с ним»: К кому Олег Газманов приревновал супругу
17:20
Директор Бориса Корчевникова прокомментировал потерю слуха у телеведущего
17:11
Актер Соколов защитил Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой

Сейчас читают

В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию — у него отказывают почки
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Надежды все меньше: Борис Корчевников практически лишился слуха
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год