Подозреваемый в убийстве женщины у Лавры в Петербурге мнил себя Наполеоном

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По версии следствия, утопивший бездомную в реке Монастырке избивал своих родителей. Он около десяти раз лежал в психиатрических клиниках.

Фото, видео: © РИА Новости / Всеволод Тарасевич; 5-tv.ru

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Мнил себя Наполеоном и думал, что борется с демонами. Трагедия не реке Монастырке в Петербурге обрастает подробностями, от которых становится не по себе.

Психически неуравновешенный молодой человек с шизофренией, по предварительным данным, на глазах очевидцев утопил женщину и скрылся. Подозреваемого нашли в ночлежке. Молодого человека зовут Илья, ему 26 лет.

Известно, что он раньше навязчиво преследовал девушек. Причем всех с именем Алина. В соцсетях записывал видео, где сыпал угрозами и признавался в любви.

«Алин, признаюсь, что ты девушка, которую я любил больше всего в жизни. Без которой я не представлял себе следующего дня. О которой я думаю каждый день», — говорил молодой человек на камеру.

Погибшей женщине около 30 лет. Предположительно, она была бездомной и жила в палатке на берегу реки.

Как рассказали родственники подозреваемого, тот с детства отличался жестокостью. Избивал отца и сестру. Мать не выдержала и ушла из дома. Родственники писали заявление в полицию.

Молодой человек около десяти раз лежал в психиатрических клиниках. Он мнил себя не только Наполеоном, представлялся медиумом, а иногда думал даже, что он Иисус Христос. Последний раз борца с демонами выписали из больницы буквально неделю назад.

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Подозреваемый в убийстве женщины у Лавры в Петербурге мнил себя Наполеоном

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