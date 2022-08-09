Мошенники украли у россиян миллионы рублей с помощью BlaBlaCar

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«Известия»: мошенники украли у россиян миллионы рублей с помощью BlaBlaCar

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar; 5-tv.ru

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Для обмана ищущих попутчиков через популярный сервис граждан злоумышленники обычно пользуются одним из двух сценариев. Как правильно расплачиваться с автомобилистами, рассказали в МВД.

Нашел попутчика и потерял все. В России стали чаще красть средства пользователей сервиса BlaBlaCar. Как выяснили «Известия», с пассажирами под видом водителей связываются мошенники и крадут с их карт десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники действуют по двум сценариям. Первый — убеждают клиента внести предоплату за поездку, что запрещено правилами сервиса. Второй — настаивают на оплате через сайт, внешне похожий на BlaBlaCar.

Как полагают эксперты издания, ущерб от действий мошенников может составлять по всей стране несколько миллионов рублей. МВД подтверждает: таких случаев становится все больше.

Ведомство посоветовало не переходить по ссылкам для оплаты и не называть номера своих карт по телефону. Самый безопасный способ осуществить сделку, по мнению правоохранителей, передать деньги из рук в руки.

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