«Эталон сильной женщины»: Светлана Иванова восхитилась Аллой Сигаловой

Светлана Иванова назвала Аллу Сигалову эталоном сильной женщины

Актриса Светлана Иванова считает заслуженную артистку России Аллу Сигалову эталоном сильной женщины в отечественном шоу-бизнесе. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на показе стилиста Никиты Карстена в театре Маяковского.

В ходе общения с журналистами речь зашла о концепции представления Карстена. Они отметили, что мероприятие звездного дизайнера посвящено, в том числе, сильным женщинам. Когда у Ивановой спросили, кого она считает соответствующей этому образу, актриса назвала именно Сигалову.

«Мне кажется, что из присутствующих здесь она (Алла Сигалова — Прим.ред.) действительно эталон сильной женщины в шоу-бизнесе», — подчеркнула артистка.

Алла Сигалова — одна из ведущих хореографов и балетмейстеров России, в творческой копилке которой более ста спектаклей. Она также прославилась благодаря своей «Независимой труппе Аллы Сигаловой». Ее творческий коллектив был первопроходцем в популяризации современного танца в стране. Кроме того, артистка активно выступала на телевидении и ставила хореографию многим популярным исполнителям.

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