«Эталон сильной женщины»: Светлана Иванова восхитилась Аллой Сигаловой

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 20 0

Актриса рассказала, что балетмейстер является для нее примером личности с характером.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Светлана Иванова назвала Аллу Сигалову эталоном сильной женщины

Актриса Светлана Иванова считает заслуженную артистку России Аллу Сигалову эталоном сильной женщины в отечественном шоу-бизнесе. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на показе стилиста Никиты Карстена в театре Маяковского.

В ходе общения с журналистами речь зашла о концепции представления Карстена. Они отметили, что мероприятие звездного дизайнера посвящено, в том числе, сильным женщинам. Когда у Ивановой спросили, кого она считает соответствующей этому образу, актриса назвала именно Сигалову.

«Мне кажется, что из присутствующих здесь она (Алла Сигалова — Прим.ред.) действительно эталон сильной женщины в шоу-бизнесе», — подчеркнула артистка.

Алла Сигалова — одна из ведущих хореографов и балетмейстеров России, в творческой копилке которой более ста спектаклей. Она также прославилась благодаря своей «Независимой труппе Аллы Сигаловой». Ее творческий коллектив был первопроходцем в популяризации современного танца в стране. Кроме того, артистка активно выступала на телевидении и ставила хореографию многим популярным исполнителям.

Ранее заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заявила, что видит в своем музыкальном творчестве способ общения со зрителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Суд наказал адвоката, который подал жалобу с данными от ChatGPT
1:45
«Эталон сильной женщины»: Светлана Иванова восхитилась Аллой Сигаловой
1:30
Точка сборки будущего: что обсуждают молодые лидеры на фестивале в Екатеринбурге
1:15
Вулкан Фуэго извергся за спиной блогера во время трансляции
1:00
Седьмое небо для воров: почему краж в самолетах стало больше
0:45
Клещи-невидимки атакуют: тысячи человек обратились к врачам

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен