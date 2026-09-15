Точка сборки будущего: что обсуждают молодые лидеры на фестивале в Екатеринбурге

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Участники обсуждают технологии, образование и международные связи.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Екатеринбург собрал 10 тысяч молодых лидеров

Екатеринбург на несколько дней превратился в одну из главных молодёжных площадок страны — здесь обсуждают не только сегодняшнюю повестку, но и то, каким будет мир завтра. Сегодня говорили и о том, как меняется высшее образование под влиянием технологий и почему образ Африканского континента сейчас формируется не громкими заявлениями, а журналистами, которые готовы быть там, где происходят события, и задавать неудобные вопросы.

По сути, фестиваль стал площадкой, где молодым предлагают не просто говорить о будущем, а самим определять его правила. И, пожалуй, именно эта атмосфера открытого разговора, энергии и стремления к результату становится главным отличием фестиваля.

«Самое главное — это эмоции, которые царят между участниками. Присмотритесь к этому. Это, наверное, то, что внушает самый большой оптимизм и веру в счастливое будущее на нашей планете», — говорит первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Указ о проведении фестиваля Владимир Путин подписал в прошлом году. Молодые лидеры могут не только получить навыки и знания, но и представить свои научные проекты и технические разработки. Площадка объединила десять тысяч участников из 191 страны.

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