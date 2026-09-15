Суд наказал адвоката, который подал жалобу с данными от ChatGPT

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова Партнерский материал 30 0

Ошибка при подготовке апелляции обернулась для защитника штрафом и ограничением профессиональной деятельности.

Суд наказал адвоката, который подал жалобу с данными от Chat

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Адвоката в Нью-Мексико оштрафовали за ошибку при работе с ChatGPT

Верховный суд Нью-Мексико привлек к ответственности адвоката Стивена Ааронса за ложные сведения в апелляционной жалобе. Как следует из судебного постановления, при подготовке документа он использовал ChatGPT, в результате чего в текст попали вымышленные данные о свидетелях. Об этом сообщает Life.ru.

Адвокат признал, что обратился к нейросети во время работы над жалобой по уголовному делу. В документ были включены показания несуществующих людей. Кроме того, в тексте содержалась искаженная информация о реальных свидетелях и судебных прецедентах.

«Адвокат признал суду, что не проверил фактические утверждения и правовые основания в подготовленной с помощью ИИ жалобе перед тем, как подписать и подать ее в суд», — говорится в сообщении.

Ааронса признали виновным в неуважении к суду и назначили ему штраф в размере 5 тысяч долларов. Клиенту адвоката назначили нового защитника. Сам Ааронс пока не сможет выступать в Верховном суде штата до окончания разбирательства.

Адвокат обжаловал уголовное дело об убийстве. Он объяснил, что использовал нейросеть для краткого пересказа материалов процесса и не знал, что ChatGPT может самостоятельно создавать несуществующие факты.

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