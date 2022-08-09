В Минобороны РФ назвали причины ЧП в Новофедоровке в Крыму

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Срочная новость 1 746

МО РФ: в Новофедоровке сдетонировали несколько авиационных боеприпасов

В Минобороны РФ назвали причины ЧП в Новофедоровке в Крыму

Фото: Стрингер / ТАСС

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Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению деталей происшествия.

Причиной хлопков на территории аэродрома «Саки» в крымской Новофедоровке стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, которые располагались на обвалованной площадке.

«9 августа около 15.20 на территории аэродрома „Саки“ в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — говорится в срочном сообщении Минбороны РФ.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Пострадавших в результате ЧП нет. Авиационная техника повреждений не получила. На месте ведутся работы по тушению пожара, возникшего в результате детонации.

Какого-либо огневого воздействия на площадку, где хранился боеприпас, не было.

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