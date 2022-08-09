В Минобороны РФ назвали причины ЧП в Новофедоровке в Крыму
МО РФ: в Новофедоровке сдетонировали несколько авиационных боеприпасов
Фото: Стрингер / ТАСС
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Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению деталей происшествия.
Причиной хлопков на территории аэродрома «Саки» в крымской Новофедоровке стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, которые располагались на обвалованной площадке.
«9 августа около 15.20 на территории аэродрома „Саки“ в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — говорится в срочном сообщении Минбороны РФ.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Пострадавших в результате ЧП нет. Авиационная техника повреждений не получила. На месте ведутся работы по тушению пожара, возникшего в результате детонации.
Какого-либо огневого воздействия на площадку, где хранился боеприпас, не было.
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