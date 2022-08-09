«Я вас узнала»: Галкина в Таллине атаковала ловкая поклонница из России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Галкина в Таллине атаковала ловкая поклонница из России

Фото, видео: Instagram* / maxgalkinru

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Алле Пугачевой неоднократно советовали не отпускать мужа на гастроли одного, сетуя на то, что к юмористу легко могут прилипнуть фанаты.

Бежавший из России вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса Максим Галкин продолжает колесить по миру с гастролями. Сейчас он находится в Эстонии. Прогуливаясь по улочкам Таллина, его поймала поклонница из России. А ведь Аллу Пугачеву не раз предупреждали, чтоб она не отпускала мужа одного.

Восторженная фанатка не смогла скрыть своего волнения, заговорив с юмористом. Знаменитость тоже не испугался и отстраняться от назойливой женщины не стал. Между ними завязался небольшой диалог.

«Ой, здравствуйте! Извините, пожалуйста, я обычно так не подхожу!» — произнесла, смущаясь, поклонница.

«Да ничего!» — не растерялся Галкин.

«Я вас только по телевизору видела… Я из России, но живу в Швеции», — заговорила с юмористом фанатка.

«Очень приятно! Привет Швеции», — ответил Галкин.

Посылать «привет» родине юморист не стал, наверняка понимая, на какую критику он в очередной раз может нарваться. Ведь с конца февраля он не раз позволял себе поливать грязью Россию и ее граждан. За что артисту заявили — видеть его в стране больше не желают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вернется ли Алла Пугачева в Россию.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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