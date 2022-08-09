Аксенов сообщил о гибели одного человека после детонации боеприпасов в Новофедоровке

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 56

Взрыв сегодня днем прогремел на территории крымского аэродрома «Саки».

Фото, видео: Mulch / ТАСС; Telegram / Аксёнов Z 82

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Один человек погиб в результате детонации боеприпасов на территории крымского аэродрома «Саки» в Новофедоровке. Об этом сообщил, приехавший лично проверить обстоятельства на месте, глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — заявил Аксенов.

Он добавил, что ситуация локализована и находится под контролем местных властей. Кроме того, глава республики опроверг информацию об эвакуации по району. На безопасное расстояние будут вывезены жители только близлежащих к аэродрому домов.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на официальное заявление Минобороны РФ сообщал, что причиной взрыва в Новофедоровке стала детонация авиационных боеприпасов, которые хранились на специальной обвалованной площадке. Что именно спровоцировало ЧП пока устанавливается. По последним данным, пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

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