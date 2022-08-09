В Минцифры опровергли планы о принудительном сборе биометрии у россиян

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Ранее предполагалось, что госорганы смогут собирать данные об отпечатках пальцев, радужной оболочке глаза, а еще голосе и изображения лиц без согласия граждан.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Собирать биометрию в России будут только с согласия граждан. Об этом рассказали в Минцифры.

До этого сообщалось, что разрешения больше не требуется. К биометрическим данным относится, например, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, а еще голос и изображение лица.

Если согласие граждан отменили, то уникальную информацию можно было бы собирать, с камер у метро или МФЦ.

Программу «Единой биометрической системы запустили в 2019-м году. С ее помощью надеялись сделать процесс распознавания банковских клиентов более надежным.

Сейчас собрано чуть более 200 тысяч образцов. Минцифры подготовило проект, когда данные из коммерческих организаций соберут в единую государственную базу.

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