Европа ответила на русофобский призыв Зеленского нелепыми ограничениями для россиян

Президент Зеленский сегодня выдал заявление, после которого вспомнили даже Гитлера. По национальному признаку лидер Украины призвал выгнать русских из Европы и больше не впускать. Полностью изолировать Россию, пока не изменится ее «философия». Нашлись те, кто тут же поддержал идеологию, где один народ хуже других. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова расскажет о разжигании русофобии, с которой она уже столкнулась, например, в Финляндии.

Это остановка международных рейсовых автобусов. Отсюда машины отправляются в Россию, и именно здесь пассажиров поджидают беженцы с Украины. Кто-то размахивает флагом, другие включают в машине гимн Незалежной. Водители автобусов уже привыкли к постоянным провокациям.

«Швырнут что-нибудь в стекло, а вцепиться в него (бросившего — Прим. ред.) тоже не могу — в 100 метрах машина стоит полицейская», — рассказал водитель автобуса.

Но россиян это не останавливает. Билеты на ближайшие шоп-туры в Финляндию раскуплены. В визовых центрах — очереди. В Петербурге запись только на октябрь.

При этом западная пропаганда рассказывает про чуть ли не голод в России, а русские якобы готовы штурмовать границу лишь бы добежать до магазина. На этом фоне финские СМИ пестрят призывами не пускать в страну россиян.

Россия не сходит со страниц финских газет. Это бесплатные экземпляры в аэропорту, в кафе, в ресторанах, в гостиницах. Вот, например, здесь страницы посвящены шоп-туризму из России. Пишут про бравых продавцов, которые отказываются продавать товар. Здесь журналист призывает не выдавать россиянам визы, чтобы Финляндия перестала быть торговым раем.

О визовой блокаде говорит и Зеленский. В интервью изданию Washington Post он заявил, что россиянам надо запретить въезд на территорию Европы. А тех, кто уже пересек границу, выслать обратно. В Кремле к таким высказываниям уже привыкли.

«Иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относится только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — процесс, который не имеет перспектив», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тут же подключилась Прибалтика. Изоляция России — одна из любимых тем. Вот очередной шедевр премьера Эстонии на просторах социальной сети.

«Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока страны Шенгена выдают визы, бремя несут соседи России. Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки доступа. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заявила Кая Каллас.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин тоже говорит о закрытии границ. Впрочем, пока это все только заявления. Среди реальных ограничений до сих пор встречаются только нелепые. Во Франции решили не пускать российских туристов в Венсенский замок. Якобы в одной из башен расположен архив Министерства обороны республики. А к военным объектам доступ недавно ограничили, опять же, только гражданам России.