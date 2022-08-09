Израненных белух стошнило непонятной массой во время шоу в приморском океанариуме

Шоу в приморском океанариуме неприятно шокировало зрителей. Там артистам — огромным белухам — стало плохо прямо во время представления. Сначала их тошнило, потом заметили раны на белоснежной коже.

А потом начались разбирательства: то ли это халатное отношение к животным, и они сами травмируются, находясь в ненадлежащих условиях, то ли их жестоко дрессируют. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера разбирался на месте.

Действительно смертельный номер в приморском океанариуме. Доверчивые ручные белухи отрывают и едят пластиковую обшивку бассейна. Это видят все посетители, но, кажется, совсем не замечают сотрудники учреждения. А вот финал этого номера, который долгое время оставался в тайне, животных тошнит чем-то иссиня-фиолетовым.

На теле у белух — жуткие язвы и ссадины. Травмировались они сами, или их умышленно избивали на тренировках, сейчас выясняет прокуратура. Тем более, что о жестких дрессировках в дельфинарии при океанариуме слухи ходят давно.

«Я была шокирована. Увидеть, как изо рта у прекрасной белухи изливается какая-то коричнево-бордовая масса. Когда у белухи нет кусочка белой кожи», — рассказала зоозащитник Нина Зырянова.

У любимца публики — моржа Миши — в кровь изрезана пасть. Причина та же — обшивка со дна бассейна. Все эти ужасы приморского океанариума всплыли после очередной смены руководства. Новый исполняющий обязанности директора часть персонала уволил, кому-то поменял условия работы.

Игорь Костычев много лет был главным тренером дельфинария и только после конфликта с начальством начал рассказывать о том, что там происходит.

«В чем опасность? Животные отрывают, поедают и получают проблемы с ЖКТ. Если это забивается во второй желудок, то будет смерть. Животное может погибнуть», — рассказал Игорь Костычев.

Сейчас в океанариуме продолжается прокурорская проверка. Ее подробности не сообщаются, однако уже заведены два административных дела.

За семь лет работы у океанариума появилось собственное кладбище редких краснокнижных млекопитающих. Примерно, два десятка белух, каланов, моржей и нерп погибли при загадочных обстоятельствах. Официальные причины смерти — инфекционные заболевания или несчастные случаи.

Так от инфекции с небольшим перерывом погибли три краснокнижных белобоких дельфина. Известный обитатель приморского океанариума морж Миша упал в пустой бассейн и серьезно травмировался. А самый громкий скандал связан с сивучем Старком. Его обнаружили мертвым со следами побоев и сломанной челюстью. Виновных так и не нашли, а уголовное дело закрыли.