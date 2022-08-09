Режиссер «Сватов» осудил русофобию Кошмал: «Иван, родства не помнящий»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 309

Режиссер сериала «Сваты» осудил антироссийские действия Анны Кошмал

Режиссер «Сватов» осудил русофобию Кошмал: «Иван, родства не помнящий»

Фото: Instagram* / smorkovkina

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Молодая украинская актриса продолжает напоказ совершать антироссийские поступки.

Режиссер сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич высказался о русофобских выходках актрисы Анны Кошмал, которая сначала требовала от российских коллег осудить спецоперацию РФ в Донбассе, а потом и вовсе включила их в собственный список «врагов Украины».

«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной, и уходят», — сказал режиссер в комментарии Woman.ru.

До этого Радзюкевич отмечал, что все нападки Кошмал на российских актеров Федора Добронравова и Татьяну Кравченко в соцсетях — не более чем самопиар 27-летней украинской актрисы.

«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно какая-то дешевая самореклама. Начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил Радзюкевич.

Между тем Кошмал продолжает напоказ демонстрировать остервенелый русофобский настрой. Включив Добронравова и Кравченко в личный список врагов Украины, она на этом не остановилась.

На днях молодая украинка призвала соотечественников отказаться от прослушивания творчества российских певцов и музыкантов, а после этого объявила сбор средств для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кошмал в соцсети призывает своих фанатов прислать ей деньги на покупку прибора ночного видения для ее приятеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатели «Сватов» намерены продолжить съемки нового сезона и думают, как обыграть уход из проекта Федора Добронравова и Анны Кошмал.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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