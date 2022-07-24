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Звезда «Сватов» Кошмал объявила список «врагов Украины» из российских артистов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 458

Поводом для включения в список послужило то, что артисты выступали в благотворительных концертах на Донбассе или проигнорировали призывы выходить на митинги против спецоперации РФ.

Звезда «Сватов» Кошмал объявила список «врагов Украины» из российских артистов

Фото: Instagram* / smorkovkina

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Тема:
Украинский кризис

Украинская киноактриса Анна Кошмал, известная по роли внучки Ивана и Валентины Будько из комедийного сериала «Сваты» составила список российских артистов, которых считает «врагами Украины». В этот перечень попали российские актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Кошмал отбирала претендентов на основании их позиции насчет спецоперации РФ, туда попали поддерживающие СВО артисты и те, кто занял нейтральную позицию. Перед тем как сделать этот «послужной» список она требовала от российских коллег прекратить молчание и выходить на митинги, выражать недовольство, однако никакой реакции не последовало. 

В список Кошмал вошли также артисты, вызывающие у нее неприязнь из-за своей гражданской позиции, — Николай Басков, Владимир Машков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Денис Майданов и другие, кто участвовал в благотворительных мероприятиях для жителей Донецкой и Луганской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кошмал выступила против продолжения съемок сериала. Она довольно резко высказалась о новом, восьмом сезоне проекта. Сериал хотят снимать в России, что по мнению актрисы, совершенно недопустимо.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Украинский кризис
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