Швеция и Финляндия оставили за собой право не размещать ядерное оружие НАТО
Вступающие в Североатлантический альянс Стокгольм и Хельсинки не хотят подвергать себя лишней военной опасности.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Angela to Roxel; 5-tv.ru
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Подвергать себя ядерной опасности не хотят Хельсинки и Стокгольм. Страны оставляют за собой право не размещать на своей территории военные базы НАТО и оружие массового поражения!
Об этом «Известиям» рассказали в шведском МИД. О суверенном праве самим решать эти вопросы изданию заявили и в финском парламенте.
Заявки на членство Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая. Примерно три четверти государств альянса уже ратифицировали протокол о приеме.
Полноценными членами военного блока скандинавские страны могут стать не позднее июня следующего года.
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