Порноактрису зарезали в одной из квартир в Петербурге

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 7 158

Уроженец Омска после совершения преступления признался в этом ее подруге.

Порноактрису зарезали в одной из квартир в Петербурге

Фото: TikTok / g.rshmn

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Жестокое убийство произошло в спальном районе на юге Петербурга. По предварительным данным 5-tv.ru, 24-летний уроженец Омска зарезал в одной из квартир свою 26-летнюю девушку. Вместе они проживали в съемной квартире на Южном шоссе.

Тело жертвы было найдено в ванной комнате, в которую вместе с правоохранителями пришла подруга убитой. Девушка обратилась в полицию после того, как сожитель погибшей позвонил ей и признался в содеянном.

Полиция установила личность убитой — это порноактриса Анастасия Хамловская, также известная под фамилией Гришман.

Известно, что подозреваемый в жестоком убийстве девушки был ранее судим по двум статьям — кража и уклонение от прохождения военной службы. Полиция объявила Дмитрия в розыск.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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