В ДНР показали камеры для содержания «азовцев»* во время трибунала

В Донецкой народной республике (ДНР) полным ходом идет подготовка к трибуналу над членами неонацистской организации «Азов»*. Будущий судебный процесс уже окрестили «мариупольским», так как состоится он именно в этом городе.

Слушания дел будут проходить в зале городской филармонии, а содержать подсудимых будут в ее подвалах, где сейчас оборудуют специальные камеры. Насколько «комфортно» разместят неонацистов на время суда, показал в своем Telegram-канале директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Но опубликованных кадрах видно, что ожидать своей участи «азовцы» будут в клетках с толстыми металлическими прутьями, как и положено матерым и опасным преступникам.

«Не пятизвездочная гостиница, конечно, но в разрушенном городе многого ожидать не приходится. Да и „азовцам“ не привыкать сидеть в подземельях», — с сарказмом прокомментировал Дюков.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике готовятся к трибуналу над иностранными наемниками, который пройдет до конца лета в Мариуполе. Пушилин подчеркнул, что суд будет максимально открытым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.