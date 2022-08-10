В ДНР показали камеры для содержания «азовцев»* во время трибунала

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Первый суд над пленными боевиками пройдет до конца лета в Мариуполе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Пресс-служба Минобороны РФ; Telegram / Дюков. Историк-рационализатор

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) полным ходом идет подготовка к трибуналу над членами неонацистской организации «Азов»*. Будущий судебный процесс уже окрестили «мариупольским», так как состоится он именно в этом городе.

Слушания дел будут проходить в зале городской филармонии, а содержать подсудимых будут в ее подвалах, где сейчас оборудуют специальные камеры. Насколько «комфортно» разместят неонацистов на время суда, показал в своем Telegram-канале директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Но опубликованных кадрах видно, что ожидать своей участи «азовцы» будут в клетках с толстыми металлическими прутьями, как и положено матерым и опасным преступникам.

«Не пятизвездочная гостиница, конечно, но в разрушенном городе многого ожидать не приходится. Да и „азовцам“ не привыкать сидеть в подземельях», — с сарказмом прокомментировал Дюков.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике готовятся к трибуналу над иностранными наемниками, который пройдет до конца лета в Мариуполе. Пушилин подчеркнул, что суд будет максимально открытым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
60.45
0.07 61.70
0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

Последние новости

20:42
На пьянке в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова произошло убийство
20:28
В ДНР показали камеры для содержания «азовцев»* во время трибунала
20:14
Чем опасна беременность Наргиз Закировой в 51 год — ответ гинеколога
20:01
В Киеве угрожают обстрелять Запорожскую АЭС при ее подключении к энергосистеме РФ
19:45
В ЕС обсуждают запрет выдачи шенгенских виз россиянам
19:31
Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту через реку Шексну

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год