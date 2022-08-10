Пушилин о суде над наемниками: «Идет активная подготовка трибунала»

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Никита Кротов
Никита Кротов 30

Пушилин заявил о возможном проведении трибунала над военнопленными в Мариуполе

Пушилин о суде над наемниками: «Идет активная подготовка трибунала»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Затягивать с судебным процессом в республике не будут.

Идет активная подготовка трибунала над иностранными наемниками в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что судебный процесс будет организован до конца лета.

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе», — сказал Пушилин.

Уточняется, что суд будет максимально открытым. К слову, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил привлечь к работе над созданием Международного трибунала Сирию и Боливию. Задача органа — оценить преступления Киева в Донбассе и на Украине.

Что касается самих преступлений, украинские боевики наносят удары по колониям, где содержатся военнопленные Незалежной. По заявлению Пушилина, властями принимаются все необходимые меры для предотвращения атак. В частности, усилены группировки противовоздушной обороны (ПВО).

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Власти ЛДНР попросили оказать им военную поддержку для защиты мирного населения от боевиков. Кроме того, в РФ признали суверенитет республик. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пушилин сообщил о прорыве линии обороны ВСУ в направлении Авдеевки.

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