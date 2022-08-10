Системы ПВО отразили удары ВСУ по Углегорской ТЭС
По электростанции били реактивными снарядами.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Начинаем с важной новости от нашего корреспондента. Системы ПВО отразили удары ВСУ по Углегорской ТЭС в Донецкой народной республике (ДНР). По электростанции били реактивными снарядами.
Этой же ночью, как рассказали в Минобороны, в Херсонской области российские ПВО уничтожили семь снарядов американской системы залпового огня HIMARS. И перехватили две баллистические ракеты «Точка-У». Их сбили в воздухе, до того как они смогли поразить цели.
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