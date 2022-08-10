Плодородная Европа стремительно превращается в «долину смерти» из-за пекла

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Сельхозпроизводители со всего Старого света жалуются, что им не хватает воды для поливов полей. К этому привела не только погода, но и бездумная энергетическая политика властей.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Последствия засухи в Европе будут тяжелейшими для континента. Об этом говорится в докладе ученых для Еврокомиссии. Так или иначе пострадает практически каждая страна Европы, но тяжелее всего ситуация будет для Испании и Италии.

Затронет жара и Британию — для экономии пресной воды в Англии и Уэльсе введен временный запрет на полив садов и огородов из шланга. А французы и немцы рискуют остаться без национальных напитков. О суровом лете в Европе расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Абсолютные температурные рекорды превращают плодородную Европу в одну сплошную «долину смерти». Подсолнухи, которые обычно тянутся к солнцу, и те увядают — ни растительного масла, ни семечек. С оливками дела обстоят не лучше — вместо сочных и мясистых «морщинистые» плоды.

«Практически без осадков с марта по сегодняшний день», — пожаловался производитель оливок Филиппо Леньяоли.

С итальянских полей грузовиками вывозят тухлые дыни. Разве что такого добра сейчас в избытке.

«Так сильно созревают дыни, что они становятся отходами. Мы вынуждены их выбрасывать. Как и ту, что я держу в руках. Треснула из-за жары», — показал фермер Лоренцо Кавалли.

Во всем остальном — недопроизводство. Гибнет картофель, неурожай кукурузы, пшеницы и кормов для животных. Падение производства сразу на 18%. В германском регионе, который славился своей вишней, яблоками и сливой фермеры описывают происходящее одним словом — «капут». Разрастаются одни лишь затраты.

Особенно по деревьям, за которыми совсем уже не ухаживают и не поливают, видно, как тяжело они переносят эту аномальную жару. Листья на ветке совершенно сухие. В таких условиях, конечно, мало, что уродится.

Европейцам приходится пожинать плоды своей недальновидной энергетической политики. Заоблачные цены на газ и электроэнергию загоняют фермеров в еще большие убытки. А власти повсеместно вводят все новые ограничения. В том числе на самое важное сейчас — воду. Давая ее по графику или не давая вовсе. Да и откуда бы ее взять — высохшие реки, стремительно исчезающее водохранилища. Как, например, это — крупнейшее в испанской Малаге.

«Положение с водохранилищем становится все хуже и хуже. Особенно в этой местности, где много фермеров, которым нужна вода», — пожаловался житель Ла Винуэлы Хесус.

Ущерб от засухи исчисляется уже миллиардами евро, разоряются и животноводческие фермы. Скот ест и пьет меньше, процесс производства молока и мяса полностью нарушен. В испанских коровниках ставят дополнительные вентиляторы, в итальянских сооружают даже душевые кабины для коров.

«Несмотря на все принятые меры, мы все же столкнулись со значительным снижением производства — порядка 15%. Каждая корова теперь дает на три с половиной литра молока меньше», — рассказал селекционер Фортунато Трецци.

Что будет с ценами в магазинах, никто уже и не загадывает — был бы в принципе товар в наличии. В дефиците может оказаться даже то, что обычно в это время уже рекой лилось.

В преддверии Октоберфеста у немцев плохой урожай хмеля. И молодое вино в Европе сейчас с горьким привкусом дыма — из-за лесных пожаров, вызванных все той же жарой. До четверти урожая винограда потеряно.

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