Эпидемиолог Чикина предупредила о стафилококке на поверхности смартфона

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 28

Эксперт посоветовала регулярно чистить телефон, чтобы не подцепить инфекцию.

Эпидемиолог Чикина предупредила о стафилококке на поверхности смартфона

Фото: Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС / ТАСС

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Опасные микроорганизмы могут оседать на смартфонах, оттуда они попадают на руки. Об этом Газете.ру рассказала заведующая эпидемиологическим отделом филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Оксана Чикина.

«В Университете Куфы (Ирак) ранее была проведена оценка бактериальной контаминации поверхности 300 мобильных телефонов, взятых случайным образом у студентов, сотрудников и преподавателей кампуса. Было обнаружено, что 86% поверхностей мобильного телефона загрязнены средним бактериальным числом, включая нормальную флору кожных покровов, но при этом была выделена и патогенная флора», — сообщила она.

Исследователь добавила, что на золотистый стафилококк в среднем пришлось 20% обнаруженных микроорганизмов. На пневмококк — 12%, кишечную палочку — 9%, энтерококк фекальный — 9%. Также на смартфонах были найдены клебсиелла пневмонии, синегнойная палочка, сальмонелла, а также бактерии Григорьева-Шиги.

Оксана Чикина объяснила, что мобильный телефон становится потенциальным источником передачи инфекционных заболеваний. Бактерии и вирусы могут попасть в организм человека и через рот, если смартфон отдается маленькому ребенку посмотреть мультики или поиграть.

Эпидемиолог посоветовала регулярно чистить смартфоны. Для обеззараживания можно использовать антисептик на спиртовой основе или специальные ультрафиолетовые установки.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не стоит брать в руки смартфон сразу после пробуждения.

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