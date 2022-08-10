Фигуристов из Литвы лишили госнаград из-за работы в России

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Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко одержали множество побед для своей родины, однако теперь их заслуги забыты. Но и это еще не все: спортсменов хотят лишить гражданства.

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Фигуристов из Литвы на родине лишили госнаград из-за работы в России. Более того, знаменитые танцоры на льду могут остаться еще и без гражданства.

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко — призеры чемпионата мира и Европы. Чемпионат страны выигрывали 13 раз. Но все прошлые победы померкли из-за того, что теперь спортсмены выступают в ледовом шоу в России.

Как заявил президент Литвы «заслуги перед нашим государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи».

А спикер Сейма добавила, что фигуристам на родине теперь нет оправдания. В пресс-службе шоу сообщили, что Дробязко и Ванагас продолжат выступление в России по плану.

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