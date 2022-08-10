Фигуристов из Литвы лишили госнаград из-за работы в России

Фигуристов из Литвы на родине лишили госнаград из-за работы в России. Более того, знаменитые танцоры на льду могут остаться еще и без гражданства.

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко — призеры чемпионата мира и Европы. Чемпионат страны выигрывали 13 раз. Но все прошлые победы померкли из-за того, что теперь спортсмены выступают в ледовом шоу в России.

Как заявил президент Литвы «заслуги перед нашим государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи».

А спикер Сейма добавила, что фигуристам на родине теперь нет оправдания. В пресс-службе шоу сообщили, что Дробязко и Ванагас продолжат выступление в России по плану.