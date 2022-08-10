В парламенте Франции призвали отменить санкции против России

Санкции против России вопреки задумке авторов все ощутимее бьют по странам-инициаторам. Их нужно отменить, чтобы спасти от разрушительных последствий своих сограждан и положить конец украинскому кризису. С таким призывом выступил французский депутат Лоран Жакобелли.

«У меня складывается впечатление, что в России дела обстоят не так уж плохо. С другой стороны, французы платят высокую цену за энергию. Санкции работают или нет?» — задался вопросом депутат.

Жакобелли обратил внимание, что российский рубль укрепился, даже несмотря на ограничения, а экспорт РФ вырос. Депутат предложил отменить санкции и заявил, что это единственный способ разрешить украинский кризис.

Кроме того, парламентарий раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона, который по собственной вине лишился статуса переговорщика между Москвой и Киевом. Жакобелли подчеркнул, что глава государства присоединился к «антироссийскому хору», изменив голлистской геополитической доктрине, подразумевающей особую объединительную роль Франции в Европе.

«Президент республики больше не признается Россией в качестве переговорщика. Но отмена санкций — это явный способ поддержать мир и защитить Украину. Нужно поставить дипломатию на первое место перед квази-союзничеством, которое препятствует переговорам», — цитирует депутата Valeurs Actuelles.

В то же время в других странах Европы и в руководстве Евросоюза придерживаются противоположной точки зрения. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России ввели надолго и отменять их в любом случае не будут. По его словам, Германия продолжит поддерживать киевский режим до тех пор, пока это необходимо. Ранее Шольц заявлял, что ЕС и США не намерены снимать санкции с РФ после завершения спецоперации на Украине.

Такой же позиции придерживается и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, жители Старого света должны приспособиться к антироссийским санкциям, которые больше бьют по самой Европе. В свою очередь кандидат в премьер-министры Британии Риши Сунак и вовсе пообещал усилить санкции против России в случае своего избрания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне взлетевших цен и дефицита газа в Австрии и Германии растет симпатия к президенту РФ Владимиру Путину.