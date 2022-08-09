WZ: Путин набирает поразительную популярность в Германии и Австрии

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 104

Wiener Zeitung: в Австрии и Германии возрастает поддержка Путина и России

WZ: Путин набирает поразительную популярность в Германии и Австрии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Взлетевшие цены и дефицит газа заставили немецкоговорящих граждан задуматься о реальном источнике проблем.

Среди граждан Австрии и Германии расширяются симпатия и поддержка президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом написал обозреватель австрийской газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер.

Как отметил журналист, западное мнение о тотальной и единодушной поддержке Киева — весьма обманчиво, в то время как число поклонников Москвы возрастает.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве?» — обратился к читателям Лехнер.

Он объяснил, что российскому лидеру удается уделить внимание и оказать поддержку нуждам всех политических направлений.

«Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — ответил на свой же вопрос журналист.

Кроме того, Герхард Лехнер отметил, что среди населения ФРГ и Австрии зреет недовольство из-за последствий антироссийской экономической войны. Люди обеспокоены растущей инфляцией и дефицитом газа. По словам обозревателя, многие начали видеть в украинском президенте Владимире Зеленском разжигателя конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за антироссийских санкций цены на газ в Германии взлетят на 133%.

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