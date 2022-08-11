В Италии автомобили сносит потоками воды из-за сильнейших ливней

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На страну обрушились грозы, град и шквалистый ветер. Очевидцы снимают на камеры уличные наводнения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru

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Грозы, град и шквалистый ветер обрушились на Италию. В стране объявлен желтый уровень погодной опасности.

Сильнейшие ливни размыли грунт и спровоцировали уличные наводнения. Грязевые реки сметают все на своем пути. Течение на сотни метров уносит автомобили.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, как мощные потоки воды заполняют улицы. От сильного ветра падают деревья. Спасатели уже эвакуировали сотни человек.

Городские власти призывают местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости. На данный момент о пострадавших не сообщается.

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