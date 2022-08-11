Разработан законопроект о двукратном увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

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На рассмотрение Госдумы законодательную инициативу внесут уже 11 августа. Резкое повышение минимальной оплаты труда должно сгладить последствия инфляции.

Разработан законопроект о двукратном увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Сразу в два раза — до 30 тысяч рублей — предложили поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. Как выяснили «Известия», такой законопроект внесут в Госдуму сегодня, 11 августа.

На эти цели, по расчетам авторов законодательной инициативы, потребуется 1, 160 триллиона рублей. В качестве этих расходов предлагается использовать дополнительные доходы, которые, по оценке Минфина, в этом году составят полтора триллиона.

Повышение МРОТ поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения, полагают авторы законопроекта.

Эксперты же, напротив, считают, что поднимать МРОТ необходимо в пределах разумного. Чтобы не разорять бизнес. Сейчас МРОТ — чуть более 15 тысяч рублей.

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