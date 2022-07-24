Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит стал виновником давки на ужине в Москве

На встрече с турецким актером собралось множество почитателей его таланта. Среди его поклонниц также оказались Ольга Бузова и Наталья Рудова.

Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит прибыл в Москву и устроил званый ужин. На встречу с ним прибыло множество поклонниц из России, каждая из которых желала сфотографироваться с кумиром и хотя бы минуту провести в его обществе. Это привело к небольшой давке.

Московский ресторан, в котором проходило мероприятие, в этот раз больше обычного пестрил угощениями. Многочисленные блюда из морепродуктов, турецкие мезе, пиде, кебабы и другие дорогие деликатесы идеально вписывались в атмосферу заведения. Однако кулинарные изыски были последним, что интересовало пришедших гостей. Собравшиеся фанаты с нетерпением ждали любимца из «Великолепного века», но предвкушение встречи серьезно затянулось. Озчивит опоздал на два с половиной часа, передает StarHit.ru.

Как только в дверях появился главный турецкий секс-символ, столичная публика незамедлительно ринулась ко входу. Артист кокетливо улыбнулся гостям и нежно их поприветствовал грациозным жестом руки. Однако лик красавца фанаты наблюдали совсем недолго. В одно мгновение Бурак скрылся вместе со спонсорами мероприятия, дабы насладиться предоставленными яствами в одиночестве.

Повторное ожидание любимого героя оказалось непростым, поэтому как только турецкий актер вновь появился на вечеринке, началась давка. Как только не пробовали организаторы утихомирить публику, им пришлось буквально оттаскивать некоторых обезумевших поклонников от звезды. Сам же артист сохранял невозмутимое спокойствие, ведь давно привык к всеобщему обожанию.

Стоит отметить, что посмотреть на турецкого коллегу по цеху пришли и российские звезды. Например, певец Дима Билан, телеведущая Ольга Бузова и актриса Наталья Рудова. Звезда с удовольствием сфотографировался с русскими красавицами. Остается надеяться, что его жена актриса Фахрие Эвджен не приревнует к эффектным русским звездам. С ней знаменитость в браке уже пять лет, пара воспитывает четырехлетнего сына Карана.

Бурак Озчивит. Фото: Instagram* / rudovanata

Российская публика знает Бурака Озчивита благодаря сериалу «Великолепный век». Знаменитая турецкая мелодрама покорила сердца миллионов россиян, а особенно запомнилась необычная история любви между главными героями. Ранее 5-tv.ru рассказывал про главную ошибку любви Хюррем и Сулеймана.

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