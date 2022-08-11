Отец Андрея Краско навестил могилу сына: «Он хотел тишины»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 528

Иван Краско побывал на могиле знаменитого сына

Отец Андрея Краско навестил могилу сына: «Он хотел тишины»

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Fedechko

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Иван Краско вспомнил, как его Андрей построил дом рядом с кладбищем. А вскоре и сам отошел в мир иной. Неужели все случилось из-за опасного соседства?

Народный артист России Иван Краско накануне посетил могилу своего знаменитого сына Андрея Краско. Она находится в поселке Комарово под Петербургом. Здесь, на кладбище, отец покойного вспомнил, чего больше всего в жизни хотел Андрей. И это не только желание стать знаменитым как Высоцкий, но и построить свою крепость. И у него почти все получилось, вот только дом актер возвел по соседству с кладбищем, а вскоре и сам ушел на «тот свет».

«О своем загородном жилье Андрюшка мечтал очень долго. Он, конечно, любил приезжать на нашу дачу в Грузино, но ему хотелось построить свою крепость. Местечко в Порогах ему подсказали Андрюша Федорцов и Сеня Стругачев. В один из дней мы с ним туда выбрались. Я был рад за сына несказанно. Приехал, прошелся по комнатам, поднялся на второй этаж. А пока Андрюшка что-то для нас готовил на ужин, я решил пройтись по участку. Смотрю, впереди огромный забор. Я глянул за этот забор и оторопел: там было кладбище», — цитирует Ивана Краско издание PROZVEZD.

По словам артиста, он поинтересовался у сына, зачем он такое место выбрал. А тот искреннее удивился недоумению отца.

«Так и хорошо, папа. Зато соседи у меня будут самые тихие, как ни в чем не бывало ответил мой Андрюшка. Вскоре Андрюши не стало», — вспомнил Краско.

Это была последняя поездка за город отца и сына и один из последних душевных разговоров. Иван Краско и подумать не мог, что его сын так скоро и сам обретет вечный покой. Ведь Андрей так любил тишину, несмотря на специфику своей работы. На ней он выкладывался в полную силу, брался за любые роли, а душу отводил в тихом месте.

«Он хотел тишины, поэтому я Андрюшку очень часто стараюсь не беспокоить, особенно зимой. Да и, как говорят, душу нельзя часто томить. Но два раза в год приезжать на могилу своего сына — в день его рождения и в день его ухода — я считаю своим долгом», — поделился артист.

Андрей Краско умер в 2006 году на пике своей популярности, ему было всего 48 лет. К этому моменту артист сыграл в кино более 40 ролей, а всенародная любовь к нему пришла после проката картин «Агент национальной безопасности» и «Блокпост».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Винокур побывал на могиле матери в честь годовщины ее смерти.

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