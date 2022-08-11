«Целый букет хворей»: Кравец рассказала о состоянии Бориса Моисеева

По словам артистки, певец хочет прожить остаток жизни в тишине и в свое удовольствие.

Актриса и певица Алена Кравец рассказала, что через полтора года артист Борис Моисеев отметит 70-летие. По ее словам, к юбилею он подходит со множеством хворей и недугов. Об этом пишет dni.ru.

«Через полтора года Боря отметит 70-летие, к которому он подходит с целым букетом хворей и недугов — у него хорошо работают не все мышцы лица и затруднена речь, — ни о какой сцене, гастролях тут и речи идти не может», — сказала она.

Артистка добавила, что Моисеев хочет остаток жизни прожить в тишине и в свое удовольствие. У певца есть хорошая квартира в центре Москвы, а также приличные для столицы доходы. Она поделилась, что артист получает не меньше 150 тысяч в месяц. Этой суммы ему хватает на жизнь.

Кравец призвала оставить больного Бориса Моисеева в покое. Она напомнила об актрисе Марлен Дитрих, которая в 74 года упала и сломала шейку бедра. Она не могла нормально ходить и не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее в таком состоянии. По ее словам, поэтому немецкая артистка оставила свет, карьеру, сцену и практически не выходила из квартиры. Кравец подчеркнула, что понимает «разбитого инсультом Моисеева», который устал от шумихи и хочет жизни обычного пенсионера.

Как ранее писал 5-tv.ru, арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, о чем разговаривают его подопечный и певица Алла Пугачева.