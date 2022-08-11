Генерал Балуевский: китайцы разрешили вековую проблему артиллерии квадрокоптером

Многие годы серьезной проблемой в ведении артогня была разведка, обычный китайский квадрокоптер решил ее.

Обычные квадрокоптеры китайского производства произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Такое заявление сделал бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский. Он занимал этот пост четыре года: с 2004 по 2008 года.

«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — провидит РИА Новости слова из авторского предисловия Балуевского к вышедшей в среду книге «Чужие войны — новая парадигма».

Он отметил, что благодаря этим беспилотникам можно использовать артиллерию с обычными снарядами с той же точностью и эффективностью, что и артиллерию с высокоточными боеприпасами, если при корректировке цели беспилотник будет «висеть» над территорией атакуемой цели.

«Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», — отметил Балуевский.

По его словам, все вышесказанное относится и к недорогим беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) самолетного типа отечественного производства, таких как «Орлан-10». Кроме того наши аппараты имеют дополнительное преимущество в виде бензинового двигателя вместо электрического. Это позволяет увеличить продолжительность нахождения в воздухе.

«Нет сомнений, что интеграция БПЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности», — отметил бывший начальник Генштаба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за движением первого судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, пристально наблюдают турецкие спутники и БПЛА. Если корабль в какой-то момент отключит связь, ему моментально перекроют допуск в воды Турции.