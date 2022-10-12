Утечку обнаружили в 70 километрах от Плоцка, ближе к немецкой границе.

Европейская энергетика снова дала течь. В эти минуты польские аварийные службы ликвидируют повреждение магистрального трубопровода «Дружба» — это основной маршрут поставок нефти из России в Германию. Утечку обнаружили в 70 километрах от Плоцка, ближе к немецкой границе.

«Мы проводим откачку нефтепродуктов из котловины на кукурузном поле. Операция очень сложная, образовалась ложбина, там скопилась нефть, и спасателям приходится пробираться к месту утечки. Вероятно, операция будет продолжаться еще с десяток часов», — заметил пресс-секретарь пожарной охраны Польши Кароль Кежковский.

При этом в Польше заявили, что не считают утечку саботажем, предполагая, что повреждение нефтепровода было случайным. Однако эксперты не исключают, что у этого ЧП может быть и политический след.

«Если нефтепровод „Дружба“ прекратит функционировать, то, естественно, и венгры будут более сговорчивыми, потому что у них других источников по доставке нефти нет, да и сербы тоже, потому что они в достаточно трудном положении. Все это выгодно США, которые диктуют свою волю Евросоюзу», — заметил политтехнолог Николай Кремлев.

Как сообщили в компании «Транснефть», Польша продолжает получать топливо из России по трубопроводу «Дружба». Повреждение одного из участков, пока, не сказалась на поставках.

А что касается трубопровода «Северный поток», то Россия будет добиваться участия в расследовании терактов, так как является пострадавшей стороной. Об этом заявили в нашем МИД после сообщения, что Стокгольм отказался передавать Москве информацию о подводных взрывах. Премьер-министр Швеции объяснила это тем, что предварительное расследования носит конфиденциальный характер.