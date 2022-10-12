Берегите себя: ТОП главных опасностей обычных лифтов

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 92

Эксперт Заточкин рассказал об опасностях лифта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Для того чтобы ваша поездка прошла гладко, нужно соблюдать несложные правила.

Технический эксперт Национального лифтового союза (НЛС) Алексей Заточкин рассказал, что лифты не просто так страхуют от причинения вреда жизни и здоровья третьим лицам. По его словам, это достаточно опасный объект.

«Вообще лифт — опасный объект. Неспроста их страхуют от причинения вреда жизни и здоровья третьим лицам. Поэтому нужно понимать степень опасности, потому что у лифта это несколько опасностей. Это, во-первых, высокое напряжение. Это высота и движущиеся части», — объяснил он в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт рассказал о главных правилах поведения в лифте. Он уточнил, что устройство надо использовать только по назначению. Кроме того, необходимо ознакомиться с правилами его эксплуатации. они должны быть вывешены на основной посадочной площадке и в кабине лифта.

«Во-вторых, если вдруг в лифте что-то произошло, и вы застряли в лифте, то ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно выбраться из кабины, потому что более 70% случаев со смертельным исходом и с травмированием пассажиров происходит в тот момент, когда пассажиры пытаются выбраться самостоятельно. Нужно обязательно связаться с диспетчером через кнопку вызова, либо с помощью мобильного телефона, чтобы вас безопасно эвакуировали», — отметил специалист.

Также Заточкин указал на перемещение с маленькими детьми в колясках. В правилах подробно написано, как нужно выходить и заходить, при этом держа малыша на руках. Это правило часто нарушают мамы, потому что испытывают дискомфорт.

Эксперт также рассказал, можно ли задохнуться в лифте с большим количеством людей. По его словам, обычно в них предусмотрена вентиляция. Однако даже если бы не было этих отверстий, человек не смог бы задохнуться. Ведь нет абсолютно герметичных кабин. Кроме того, таких случаев практически не было, и бояться этого не следует.

Сегодня стало известно о двух страшных случаях, которые связаны с лифтами. Так, в Москве десятилетнюю девочку ударило током при нажатии кнопки. Девочку госпитализировали в больницу. Кроме того, в Краснодаре неисправный лифт чуть не убил местного жителя. Кабина подъемника с открытыми дверями неожиданно поехала вверх, когда тот хотел в нее зайти.

Как ранее писал 5-tv.ru, каждый шестой лифт в Санкт-Петербурге в ближайшее время придется заменить из-за аварийности.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика