🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 октября, Луна в Близнецах. Лучшее время для ведения переговоров, а вот серьезные покупки стоит отложить. Это удачный день для гармонизации внутренней структуры. Окружающая действительность будет, как зеркало, демонстрировать вашу истинную сущность, поэтому звезды советуют быть заботливыми и помогать окружающим.

♈ Овен

Может быть, жизнь не должна быть бурной. Может быть, открыться другому человеку — это значит, что все пройдет спокойно и плавно. Эта глава вашей жизни посвящена состоянию вседозволенности. Позвольте себе плыть по течению. Поверьте, что вы находитесь там, где должны быть, исцеляетесь, обновляетесь, растете. Все будет только лучше, если вы продолжите двигаться вперед.

Космический совет: войдите в состояние вседозволенности.

♉ Телец

Звезды призывают вас ожидать неожиданного. Ведь Вселенная может воплотить ваши желания совершенно разными способами. Ваши потребности будут удовлетворены, но не обязательно так, как вы на это рассчитываете. Знаки указывают также, что на вашем любовном фронте может появиться страстный партнер.

Космический совет: ждите неожиданного.

♊ Близнецы

Оставьте прошлое в прошлом, Близнецы, и вернитесь в настоящий момент. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, замените страх разлуки верой в светлое будущее. Вы готовы погрузиться глубже и испытать близость в лучшем виде!

Космический совет: позвольте себе насладиться этой связью.

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♋ Рак

Вы готовы начать новую жизнь. Хорошая новость в том, что ваш близкий человек тоже заинтересован в будущем этих отношений и готов встретиться с вами, где бы вы не оказались.

Космический совет: оставайтесь открытыми.

♌ Лев

Сделайте себе одолжение и перестаньте зацикливаться. Перестаньте искать внешнее подтверждение тому, что вы все делаете правильно. Вы тот, кто собирается спасти себя. В профессиональных и творческих вопросах, вас пора стать главным героем. Чем больше вы верите в свою силу и потенциал, тем больше вы сможете проявить возможностей, которые подтолкнут вас в направлении роста.

Космический совет: пришло время проявить энергию.

♍ Дева

Вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы знаете, чего хотите, и знаете, чего не хотите, и вы не чувствуете необходимости соглашаться на меньшее. И сейчас не время снижать свою планку. Ваши намерения уже начинают обретать физическую форму, и доказательства, которые вы ищете, находится перед вашими глазами.

Космический совет: верьте в невозможное.

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♎ Весы

Вы действуете по принципу «все или ничего». Вы готовы к долгому пути, и не будете уклоняться от того, чтобы освободить место для того, что вы желаете. Но не все разделяют такие высокие идеалы, и звезды сегодня напоминают об этом. Для начала начните диалог о важных вещах, возможно, это поможет решить часть проблем.

Космический совет: не все разделяют ваши идеалы.

♏ Скорпион

Когда вы находитесь в присутствии любимого, можете ли «снять доспехи»? Сегодня вас просят понаблюдать за вашими отношениями. Наблюдать за тем, что приносит вам покой, а что вызывает беспокойство внутри. Если только вы лелеяли эту связь, пришло время сделать шаг назад. Лучше перенаправьте свою энергию на саморазвитие.

Космический совет: научитесь быть проницательными.

♐ Стрелец

Насколько вы привержены будущему этих отношений? Насколько открыты и готовы ли вы показать свое храброе сердце? Напоминание от таинственных сил: твоя уязвимость — твоя сила. Для некоторых Стрельцов наступит время взять на себя серьезные обязательства. Если вы чувствуете вдохновение, считайте, что это прекрасная возможность реализовать свой потенциал ближайшие дни.

Космический совет: задавайте вопросы.

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♑ Козерог

ы чувствуете, что вам предстоит пережить еще один шторм. Правда в том, что все не хорошо и не плохо. Просто есть, просто идет своим чередом. Прямо сейчас мир очищает ваш путь от того, чего там быть не должно.

Космический совет: для вас наступил период преображения.

♒ Водолей

Вы саботируете эту связь своими страхами. Обратите внимание на все способы, которыми близкие люди пытаются достучаться до вас. Если вы заглянете внутрь своей души, то поймете, что их действия говорят громче, чем любые слова.

Космический совет: пора перестать играть в старые игры.

♊ Рыбы

Есть человек, который обладает сверхъестественной способностью заставлять вас улыбаться даже в самые мрачные ночи. Вам не нужно рядом с ним фильтровать свои слова или быть кем-то, кроме самого себя. Так почему вы еще не вместе? Задумайтесь, вы упускаете, а может быть, уже упустили самую крепкую любовь, что могла бы у вас быть.

Космический совет: оцените легкость в отношениях.

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