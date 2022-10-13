Путин призвал использовать национальные валюты в международных расчетах

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Российский президент призвал укреплять суверенитета стран при помощи национальных валют.

Путин призвал использовать национальные валюты в международных расчетах

Фото: Сайт Правительства РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление относительно использования национальных валют в международной экономике. Такое высказывание он сделал в ходе саммита Совещания по взаимным мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Необходимо более эффективно использовать в расчетах нацвалюты, это позволит укрепить суверенитет стран», — отметил российский лидер.

Ранее на полях саммита похоже заявление сделал глава Ирана Ибрахим Раиси. Он отметил, что важным фактором для укрепления экономик стане создание финансовых механизмов, опирающихся на региональные валюты.

«Очень важно создавать совместные финансовые механизмы, используя региональные валюты», — сказал Раиси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Астана на ближайшие два дня становится главным политическим центром Евразии. Там проходит саммит «Совещание по взаимным мерам доверия в Азии». В столицу Казахстана прибыли лидеры из почти трех десятков стран-участников.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика