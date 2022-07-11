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У больного раком мужа Лены Катиной потребовали три миллиона за хранение тайны

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 271

Злоумышленники обещали предпринимателю и шины проколоть, и ноги переломать. В ответ на это Спиридонов решил последовать совету юриста и заработать на горе-шантажистах.

У больного раком мужа Лены Катиной потребовали три миллиона за хранение тайны

Фото: Instagram* / spiridonov_fm

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Мужу экс-солистки группы t.A.T.u. бизнесмену Дмитрию Спиридонову пришло сообщение от мошенника. Злоумышленник грозился распространить некую секретную информацию о супруге Лены Катиной, которую лучше не оглашать публике. За молчание хитрец потребовал три миллиона рублей. Однако предприниматель не испугался гнусного шантажа и заявил -  не заплатит ни копейки.

«В общем, после многих угроз в мой адрес — то шины мне проколют, то мне ноги сломают — мне мой юрист посоветовал зарабатывать на этом деньги. Поэтому ждите уголовные статьи и расследования, как нельзя разводить людей, у которых есть деньги. А это уголовная статья за клевету и вымогательство», — приводит его слова StarHit.ru.

На данный момент бизнесмен наслаждается медовым месяцем в Турции вместе с женой. Миллионер любит жизнь и отдергивает от себя весь негатив, поэтому неприятная ситуация никак не отразилась на его эмоциональном состоянии.

«Быть благодарным легко по отношению к замечательным людям на работе, которые помогают нашему отдыху. Элементарная бытовая благодарность. Жаль не все это умеют. Ну, а мы умеем, конечно, мы себя не на помойке нашли», — объяснил он.

Напомним, что Дмитрий Спиридонов страдает от онкологии. Несколько лет назад у него диагностировали рак щитовидной железы, а в прошлом году болезнь снова вернулась. Пока заболевание перешло в ремиссию. Ранее 5-tv.ru рассказывал про недавнюю свадьбу Катиной и миллионера.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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