Боевики Украины умудрились потерять борт, гоняясь за крылатыми ракетами и БПЛА-камикадзе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 2 375

Командование ВСУ хочет присвоить пилоту звание за якобы выполненное боевое задание под Винницей

Боевики Украины умудрились потерять борт, гоняясь за крылатыми ракетами и БПЛА-камикадзе

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Власти и военные Незалежной продолжают разыгрывать спектакли, сами путаясь в своих ролях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили похвастаться своими «успехами». Об этом сообщил Telegram-канал Новороссия Z.

«Умудрились потерять борт, гоняясь за крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Количество уничтоженных целей — еще одна сказка, но хотя бы подтверждают потерю очередного Су-27/МиГ-29», — сказано в публикации.

Источник предоставил скриншот с официальной страницы «Командование ВВС ВСУ», где сказано, что пилот успешно катапультировался в результате крушения под Винницей, якобы выполнив боевую задачу. Также подчеркивается, что украинскому военному хотят присвоить высокое звание.

Украинские боевики, как и руководство Незалежной любят хвастаться несуществующими успехами. Кроме того, лидер Самостийной Владимир Зеленский отличается в особенности. В частности, он умудряется выступать там, где на самом деле его нет. Таким образом недавно стали известны подробности его выступления в июне, когда президент Украины якобы находился в Киеве. Журналист Анатолий Шарий опубликовал в социальных сетях видео, из которого можно сделать вывод, что для того, чтобы показать своего рода фокус, использовалась голограмма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спровоцирует Украина.

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