Армия России ликвидировала ЛГБТ* анархистку, воевавшую за ВСУ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Женщину-боевика нейтрализовали артиллерийским обстрелом.

Сколько представителей ЛГБТ* воюют за ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Боевик ВСУ и основательница связанной с движением ЛГБТ*-организации «Билкис» Иванна Куценко с позывным «Гайка» была уничтожена в результате удара российской армии. Об этом сообщил украинский канал ТСН со ссылкой на волонтеров.

Женщина служила старшим боевым медиком — ее нейтрализовали артиллерийским обстрелом ночью на 1 октября. Созданная Куценко организация занималась продвижением феминистской и ЛГБТ-повестки. Кроме того, украинка была анархисткой и веганом.

На Украине пропаганда нетрадиционных половых отношений считается нормальной — ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выступил в поддержку ЛГБТ, заявив, что представители движения якобы должны обладать точно такими же правами, что и нормальные люди. Он также обещал подписать законопроект, который позволит гомосексуалистам официально вступать в брак.

Комментируя эту новость 9 марта 2026 года, спикер МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала, что Зеленский сумел извратить своими инициативами даже такой светлый праздник, как Международный женский день/

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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