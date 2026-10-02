Обед по расписанию: комбриг ВСУ бросил боевиков ради трапезы у Зеленского

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 48 0

Пока Смоляк на фуршете, российские войска наносят удары по врагам.

Комбриг ВСУ оставил погибать солдат ради застолья

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

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Командир боевиков ВСУ Смоляк бросил их ради Зеленского

Командир 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Сергей Смоляк отправился в Киев на торжественное мероприятие с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщили российские силовые структуры.

По словам ведомства, боевики соединения находились в окружении, пока их командир посещал столицу Украины в честь Дня защитников и защитниц Украины. При этом именно силы 159-й бригады, как подчеркнули в силовых структурах, были вытеснены из населенных пунктов Сердобино и Грачевка.

Согласно данным Министерства обороны РФ, в Харьковской области в зоне сосредоточенного огневого поражения оказались около 1,7 тысяч боевиков ВСУ. В Волчанском котле были представители украинских элитных подразделений. Войсковая группировка «Север» усиливает воздействие на формирования противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские подразделения пресекли попытки ВСУ выйти из района окружения под Добропольем. По данным Минобороны РФ, военнослужащие за сутки заняли в Доброполье 93 здания и ликвидировали более 30 боевиков киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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