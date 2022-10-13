Ночной показ: как просмотр телевизора в темноте влияет на здоровье глаз

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Александра Саливанова
Александра Саливанова 54

Офтальмолог Аназурян: просмотр телевизора в темноте способствует снижению зрения

Ночной показ: как просмотр телевизора в темноте влияет на здоровье глаз

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Самое подходящее время для просмотра телевизора — это вечер и ночь. Многие любители посидеть у экрана выключают в комнате свет, но как тусклое освещение влияет на работу глаз?

Проблемы со зрением могут возникнуть из-за просмотра телевизора и чтения книг при слабом освещении. Об этом в интервью URA.RU президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Эксперт отметил, что при слабом освещении глаза подвержены более серьезной нагрузке и, соответственно, быстрее устают. Если подвергать напряжению органы постоянно, то это будет способствовать увеличению глазного давления, что способно привести к потере остроты зрения.

Врач объяснил, что на сетчатку глаза плохо влияют резкие перепады освещения. Это относится и к комнате, в которой расположен телевизор. Чтобы обезопасить свои глаза от негативных последствий, следует оставлять освещение в помещении при просмотре программ. Эксперт подчеркнул, что при этом лампы не должны отражаться на работающем экране. Также не рекомендуется читать в темноте.

Ранее 5-tv.ru сообщил о негативном влиянии утренних пробежек.

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