Все гениальное просто: секреты свадьбы Прилучного и Брутян

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 2 016

Организатор Анна Городжая рассказала о секретах свадьбы Прилучного и Брутян

Все гениальное просто: секреты свадьбы Прилучного и Брутян

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Торжество признано самым ярким в году среди мира селебрити, в чем же успех?

О секретах свадьбы артистов Зепюр Брутян и Павла Прилучного рассказала в интервью StarHit.ru организатор торжества Анна Городжая. Многим казалось, что селебрити решатся на самые неожиданные эксперименты, но оказалось, что это не так. Как говорится, все гениальное — просто.

«Основным запросом было создание атмосферы уюта, душевности, семейности, но, при этом чтобы это было с юмором и органично, а также были интересные интерактивы для гостей. И еще им было важно, чтобы в ходе праздника были соблюдены армянские традиции», — сказала Городжая.

Она добавила, что большим сюрпризом для Павла стал танец избранницы с армянским коллективом. При этом хочется отметить еще один негласный секрет празднества. По словам организатора, она предложила им помощь сразу же, как узнала о бракосочетании, поскольку Прилучный — ее любимый артист.

К слову, звездная свадьба признана самой громкой в году, хотя есть и другие не менее яркие примеры. Пара поженилась в конце августа. Ранее 5-tv.ru писал о том, куда отправился Павел Прилучный.

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