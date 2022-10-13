Жареная или вареная: какое блюдо из картофеля самое вредное?

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 268

Врач Грек назвала пюре самым вредным блюдом из картофеля

Жареная или вареная: какое блюдо из картофеля самое вредное?

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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По словам эксперта, простые в приготовлении блюда из этого продукта могут навредить организму.

Несмотря на то, что картофель насыщен витаминами и содержит большое количество микроэлементов, а также минералов, его полезные свойства зависят от способа приготовления. Об этом рассказала гастроэнтеролог Елена Грек.

«Самым вредным способом приготовления картофеля является жарка. Масло повышает калорийность блюда более чем в два раза. В 100 граммах отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, а в 100 граммах жареного — почти 200 килокалорий», — объяснила она в беседе с Газетой.ру.

По словам эксперта, во время жарки также горячее масло выделяет вредные вещества — канцерогены. Они негативно влияют на нервную систему человека и повышают риски развития онкологических заболеваний.

Специалист указала: простое в приготовлении пюре может навредить организму. Она объяснила, что при варке картофеля и его растирании могут разрушится пищевые волокна. Кроме того, в этом случае выделяется крахмал, который может способствовать резкому скачку в крови.

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